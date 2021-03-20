«ناسا»: اختبار ناجح على صاروخ عملاق قد يعيد البشر إلى القمر

المصدر: واشنطن - وكالات

عزت شركات معنية بالفضاء الجوي، أول من أمس، الفضل إلى إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) في إجراء اختبار ناجح لمحركات على صاروخ عملاق من صنع شركة بوينغ لبعثات أرتميس الفضائية، التي تهدف إلى إعادة رواد فضاء أميركيين إلى القمر بحلول عام 2024، وذلك بعد أكثر من نصف قرن على آخر عملية سير على القمر. وقامت «ناسا» بمحاكاة عملية إطلاق من خلال تشغيل محركات المرحلة الأساسية لصاروخ نظام الإطلاق الفضائي خلال تثبيته على برج في مركز ستينيس الفضائي في مسيسيبي. وهدرت محركات «آر إس 25» الأربعة التي يبلغ كل منها حجم سيارة لمدة ثماني دقائق كاملة مخصصة للاختبار، وملأت المنطقة المحيطة والسماء بسحب من الدخان الأبيض. وبعد وقف المحركات، أمكن سماع موظفي «ناسا» وهم يصفقون على البث المباشر بالفيديو لوكالة الفضاء. وأعلنت العديد من شركات الطيران تهنئتها لـ«ناسا» على نجاحها في هذا الاختبار. وكان اختبار سابق قد انتهى في يناير الماضي بعد نحو دقيقة وهو أقل بكثير من الدقائق الأربع التي يحتاجها المهندسون تقريباً لجمع بيانات كافية. ومن المتوقع الآن أن يتوجه نظام الإطلاق الفضائي إلى مركز كنيدي للفضاء في فلوريدا من أجل دمجه مع مركبة الفضاء أوريون التابعة لشركة لوكهيد مارتن.

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