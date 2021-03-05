استخراج جثة طفل من أحشاء تمساح في إندونيسيا

المصدر: جاكرتا - د.ب.أ

قال مسؤول، اليوم الجمعة، إن سكانا محليين تمكنوا من استخراج جثة طفل يبلغ من العمر ثمانية أعوام من أحشاء تمساح كان ابتلعه وهو يسبح مع شقيقه الصغير في نهر بإقليم شرق كاليمنتان في إندونيسيا.

وكان الطفل وشقيقه الأصغر يسبحان في النهر بالقرب من منزلهما في منطقة كوتاي تيمور الأربعاء، ووقف والد الطفلين يشاهدهما. وفجأة هجم التمساح على الطفل وابتلعه، بحسب ما ذكره اوكتافيانتو، المسؤول بالوكالة المحلية للبحث والإنقاذ.

وقفز الأب في مياه النهر لإنقاذ ابنه، ولكن التمساح تمكن من الفرار.

وأوضح المسؤول أن «الأب طارد التمساح وضربة بقوة بيديه ولكنه لم يستطع الاستمرار».

وتمكن سكان المنطقة من صيد التمساح الذي يبلغ طوله ستة أمتار أمس الخميس، إذ عثروا على جثة الطفل في أحشائه.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على موقع «يوتيوب» عمال الإنقاذ وهم يسحبون جثة الطفل من أحشاء التمساح، ووقف أفراد أسرة الضحية يشاهدون وينتحبون.

وأوضح المسؤول اوكتافيانتو أن هذا النهر معروف بأنه موطن للتماسيح، مضيفاً أن الطفلين اعتادا الذهاب إلى النهر للسباحة أو لجلب المياه من أجل الطهي.

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