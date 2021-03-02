الكويت..الحكم على الفاشينستا جمال النجادة بالسجن لمدة شهر

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

حكمت محكمة التمييز الكويتية بالسجن لمدة شهرعلى الفاشينستا جمال النجادة، في قضية إساءة إلى وكلاء النيابة، من خلال مقطع صوتي مسرب لها، وقررت المحكمة الاكتفاء بحبسها مدة شهر وهي المدة التي قضتها في السجن خلال مدة التحقيق. بحسب صحيفة" القبس" الكويتية.

وكانت محكمة التمييز قد رفضت في وقت سابق، طلب إخلاء سبيل النجادة، في الطعن على حكم حبسها لمدة 3 أشهر بقضية التسجيل الصوتي، بعد أن خففت محكمة الاستئناف عقوبة الحبس إلى 3 أشهر، إذ كانت محكمة الجنح حكمت بحبسها لمدة سنة.

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