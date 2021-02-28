انفصال جبل جليدي ضخم بحجم باريس

المصدر: لندن - أ.ف.ب

انفصل جبل جليدي ضخم، يوازي حجم باريس أو لندن، من أنتركتيكا، قرب محطة بحوث بريطانية، كانت تحذر منذ وقت طويل من أحداث مشابهة في المنطقة، على ما أعلن علماء بريطانيون.

وقد انفصلت كتلة الجليد، الممتدة على مساحة تقرب من 1270 كيلومتراً مربعاً، عن بقية الطوف الجليدي، الجمعة.

وقالت هيئة بريطانية للبحوث إن الحادثة لم تشكل خطراً على حياة أي شخص، إذ إن الأشخاص الـ12، الذين كانوا في محطة «هالي 7»، الواقعة على مسافة أقل من 20 كيلومتراً من مكان الانفساخ، كانوا قد أُبعدوا عن المنطقة جواً، منتصف الشهر الجاري.

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