دبي «دانة الدنيا».. ووجهة يلتقي فيها العالم

المصدر: أبوظبي - وام

نجحت حركة التنمية والتطوير التي تشهدها دبي، والتي تتصف بالأكثر «إبهاراً» و«استدامة» في تحويل الإمارة إلى أحدى أكثر قصص النجاح تداولاً وانتشاراً.. وأخيراً استحوذت «دانة الدنيا» على اهتمام كبريات الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بعد أن أظهرت موجة الضباب التي شهدتها الإمارات جماليات ساحرة للإمارة.

وعانقت دبي بشموخها وعلوها السحاب في مناظر آسرة تسابق أشهر المصورين العالميين لتوثيقها بلقطات فيديو وصور فوتوغرافية، باتت الأكثر انتشاراً والأعلى مشاهدة في العديد وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي.

ولأنها دبي.. كان الاهتمام معتاداً وكانت صدارة الاهتمام الإعلامي بها أمراً طبيعياً، فهي قلب اقتصاد المنطقة، ومقصد ملايين السياح، ووجهة الطلاب والموهوبين، ومنارة التطوير والابتكار، وأرض المعارض والملتقيات العالمية الكبرى، وحاضنة الأحداث الرياضية الفارقة، وملتقى الفن والفنانين.

وقد عبّرت الصور واللقطات الساحرة لمباني الإمارة عن علو وشموخ حضارة الإمارة، فإلى جانب برج خليفة أعلى بناء شيّده الإنسان بارتفاع 828 متراً تضم إمارة دبي أربعة أبراج تم تصنيفها من بين أطول 10 ناطحات سحاب سكنية في العالم، وفقاً للتصنيف الذي أعدته مجلة «بريستيج أونلاين» المتخصصة في مظاهر الترف والرفاهية والعلامات التجارية الفاخرة في عام 2020، حيث ضمّت قائمة الأبراج كلاً من: «إيليت ريزيدنس» بارتفاع 380 متراً، و«برج الأميرة» بارتفاع 413 متراً، و«23 مارينا» بارتفاع 392 متراً و«الشعلة» بارتفاع 352 متراً.

وتعدّ دبي وجهة يلتقي فيها العالم، فهي اليوم الوجهة السياحية الأبرز في المنطقة التي يزورها سنوياً نحو 21 مليون زائر، واختارت دبي منذ البدايات أن تكون وطن الإبداع، ومركز التقاء المبدعين في كل المجالات التي تخدم الإنسانية، مع التزامها تجاه مجتمع الاستثمار العالمي بتوفير أفضل المناخات الداعمة، التي تكفل أعلى مستويات الأمان والشفافية بأطر تشريعية واضحة، وهياكل تنظيمية مدروسة بعناية، لتعزز جاذبيتها بين أهم مراكز الاستثمار في المنطقة والعالم.

ويسجل لدبي نجاحها بالانتقال من الاعتماد على تراكم عوامل الإنتاج إلى نموذج يرتكز على الابتكار والريادة والإنتاجية المرتفعة، وفي بيئة أعمال ومناخ استثماري محفّز يعزّز نموها المستدام وتوطيد مكانتها على خارطة الاقتصاد العالمي.

ويشكل الاعتماد على البنية اللوجستية القوية في الإمارة ميزة تنافسية لقطاع الأعمال، خصوصاً في مجال التجارة، حيث تخدم هذه البنية المتكاملة أعمال التجار في مجال إعادة التصدير والتبادل التجاري مع بقية دول العالم والمنطقة.

ولا يمكن الحديث عن دبي دون ذكر ميناء جبل علي أحد أهم الموانئ في العالم، ومطار دبي الدولي أحد أكثر مطارات العالم ازدحاماً، مروراً بمترو دبي، «مول دبي» أكبر مركز تجاري في العالم، والعديد من المعالم التي حوّلت المدينة إلى متحف حضاري مفتوح.

• عانقت دبي السحاب في مناظر آسرة تسابق أشهر المصورين العالميين لتوثيقها، وباتت الأكثر انتشاراً والأعلى مشاهدة.

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