ناجية من السرطان تصبح أصغر «سائحة فضاء»

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

في رحلتها المرتقبة قبل نهاية العام الجاري، ضمن طلائع «السائحين الفضائيين»، ستصبح هايلي أرسينو، البالغة 29 عاماً، أصغر رائدة فضاء أميركية، وأول ناجية من سرطان الأطفال، تنطلق في رحلة إلى مدار الأرض.

بسبب إصابتها بسرطان في العظم خلال الطفولة، لاتزال هايلي تضع قضبان فولاذ في القدم اليسرى، ما كان حتى فترة قريبة كفيلاً بتبديد حظوظها في تحقيق حلمها بالخروج إلى الفضاء.

غير أن الوضع تغير بفضل الملياردير الأميركي الشاب، جاريد أيزاكمان، الشغوف باستكشاف الفضاء، والذي استأجر على نفقته الخاصة صاروخ «فالكون 9»، وقرر استقبال ثلاثة أشخاص آخرين في رحلته الفضائية المرتقبة.

وكانت هايلي سعيدة الحظ الأولى التي وقع عليها الاختيار للمشاركة في هذه المهمة غير المسبوقة، المسماة «إنسبيرايشن 4»، والتي من المقرر انطلاقها نهاية العام الجاري. وتلقت الشابة عناية طبية خلال الطفولة في مستشفى سانت جود في ممفيس (تينيسي)، المتخصص في معالجة الأطفال المرضى، خصوصاً المصابون بالسرطان. وتوضح هايلي «حتى الآن، كان يتعين أن يكون رواد الفضاء أصحّاء جسدياً. لم أكن أنتمي إلى هذه الفئة، بسبب العمليات التي خضعت لها».

وتضيف «أن أكون أصغر أميركية تذهب إلى الفضاء شرف كبير لي، لكن أكثر ما يروق لي بصراحة هو أنني أول ناجية من سرطان الأطفال تذهب إلى الفضاء». وتقول هايلي «أود تشجيع مرضاي على الأحلام الكبيرة من دون التقيد بأي حدود. وآمل حقاً في أن أظهر لهم أن كل شيء ممكن».

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