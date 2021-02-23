ناجية من السرطان تصبح أصغر «سائحة فضاء»

المصدر: نيويورك-أ ف ب

في رحلتها المرتقبة قبل نهاية العام الجاري ضمن طلائع «السائحين الفضائيين»، ستصبح هايلي أرسينو البالغة 29 عاما أصغر رائدة فضاء أميركية وأول ناجية من سرطان الأطفال تنطلق في رحلة إلى مدار الأرض.

بسبب إصابتها بسرطان في العظم خلال الطفولة، لا تزال هايلي تضع قضبان فولاذ في القدم اليسرى، ما كان حتى فترة قريبة كفيلا بتبديد حظوظها في تحقيق حلمها بالخروج إلى الفضاء.

غير أن الوضع تغير بفضل الملياردير الأميركي الشاب جاريد أيزاكمان الشغوف باستكشاف الفضاء والذي استأجر على نفقته الخاصة صاروخ «فالكون 9» وقرر استقبال ثلاثة أشخاص آخرين في رحلته الفضائية المرتقبة.

وكانت هايلي سعيدة الحظ الأولى التي وقع عليها الاختيار للمشاركة في هذه المهمة غير المسبوقة المسماة «إنسبيرايشن 4» والتي من المقرر انطلاقها نهاية العام الحالي.

وتلقت الشابة عناية طبية خلال الطفولة في مستشفى سانت جود في ممفيس (تينيسي) المتخصص في معالجة الأطفال المرضى خصوصا المصابون بالسرطان. ويأمل أيزاكمان في جمع مئتي مليون دولار لهذه المؤسسة في إطار المهمة الفضائية.

وتوضح هايلي «حتى الآن، كان يتعين أن يكون رواد الفضاء أصحّاء جسديا. لم أكن أنتمي إلى هذه الفئة بسبب العمليات التي خضعت لها في ساقي. ومن الأمور التي تثير حماسة حقيقية لديّ في هذه المهمة هو أنها تفتح مجال الرحلات الجوية للجميع».

وتضيف «أن أكون أصغر أميركية تذهب إلى الفضاء شرف كبير لي، لكن أكثر ما يروق لي بصراحة هو أنني أول ناجية من سرطان الأطفال تذهب إلى الفضاء، وما يحمل ذلك من دلالات للصغار الذين يعالجون بسبب إصابتهم بالسرطان».

وتقول هايلي «أود تشجيع مرضاي على الأحلام الكبيرة من دون التقيد بأي حدود. وآمل حقا في أن أظهر لهم أن كل شيء ممكن».

وسيكون العضوان الآخران في المهمة، واهب مشارك في عملية حشد التبرعات لحساب مستشفى سانت جود يتم اختياره بالقرعة، وشخص يرغب في إطلاق شركة «لتغيير العالم» ستختاره لجنة خاصة.

وسيُعلن عن سعيدي الحظ الشهر المقبل ليبدآ بعدها تدريباتهما مع جاريد أيزاكمان وهايلي.

وتوضح الأخيرة «في بادئ الأمر، سنتمرن على جهاز الطرد المركزي لتحضير جسمنا على قوة الجاذبية» خلال إطلاق الصاروخ.



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