الصعايدة يطيحون بالإعلامي تامر أمين.. ممنوع من العمل وإحالة إلى التحقيق

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أصدر نقيب الإعلاميين في مصر، الدكتور طارق سعدة قراراً بإيقاف تامر أمين بسيوني، مقدم برامج على قناة النهار، عن ممارسة النشاط الإعلامي على أي وسيلة إعلامية وإحالته للتحقيق، وذلك بناء على تقرير المرصد الإعلامي التابع للنقابة، والذي أكد مخالفة المذكور "ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، والحديث بطريقة مرفوضة عن أبناء الصعيد الشرفاء". بحسب صحيفة " المصري اليوم".

وكانت هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قررت من قبل وقف برنامج الإعلامي تامر أمين إلى حين استدعائه، والتحقيق معه يوم الأحد القادم، والتأكيد على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التى تحض على تعظيم القيم السلوكية والاخلاقية، وأكد المجلس الاحترام الكامل لأهالي الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرر من قبل إحالة بعض المواقع والصحف إلى تحقيقات عاجلة، بسبب الإسراف في نشر القضايا الأخلاقية التي تسيء للمجتمع والأسرة ومن تناولهم، دون سند من القانون أو تحقيقات النيابة العامة.

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