5 عالمات يفزن بجوائز لوريال - يونسكو

المصدر: باريس - أ.ف.ب

حصلت خمس عالمات في مجالات الكيمياء والفيزياء وعلوم الكمبيوتر والرياضيات على الجوائز الدولية للنساء والعلوم، التي أعلنتها، أول من أمس، مؤسسة لوريال - يونسكو، وتقام للسنة الـ22، بمناسبة اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم.

ونالت عالمة الكيمياء الجنوب إفريقية كاثرين نجيلا، من جامعة جوهانسبرغ الجائزة عن إفريقيا والمنطقة العربية، لتطويرها تقنيات النانو، التي تسمح بتنقية المياه الملوثة. أما عن أوروبا، ففازت عالمة الفيزياء الفلكية الفرنسية فرانسواز كومب (68 عاماً)، عن مجمل مسيرتها المهنية العلمية، التي كرستها لاكتشاف ألغاز تكوين المجرات. وعن منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أعطيت الجائزة لكيوكو نوزاكي، من جامعة طوكيو، لإسهاماتها في الكيمياء التركيبية.

وعن أميركا الشمالية، فازت أستاذة علوم الكمبيوتر شافي غولدواسر (جامعة كاليفورنيا)، لإسهاماتها في التشفير. أما الفائزة عن أميركا اللاتينية، فعالمة الرياضيات أليسيا ديكنشتاين (جامعة بوينس آيرس)، التي ساعدت أبحاثها في فهم سلوك الجزيئات على المستوى المجهري، وستحصل كل فائزة على 100 ألف يورو.

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