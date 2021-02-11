«مسبار الأمل» يلهم الفنانين العرب: فخورون بإنجاز الإمارات التاريخي

المصدر: حياة الحرزي - دبي

بالتوازي مع نجاح «مسبار الأمل» في دخول مدار الكوكب الأحمر، شهد الفضاء الرقمي تفاعلاً غير مسبوق من نجوم الفن في الإمارات والوطن العربي، الذين أعربوا عن مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه الخطوة التاريخية، في الوقت الذي شهد وسما «العرب إلى المريخ» و«مسبار الأمل» تأريخاً رقمياً لهذا الإنجاز السباق، الذي تفاعل معه الجمهور على امتداد العالم العربي.

النجمة الإماراتية أحلام، التي واكبت اللحظات الأولى لوصول المسبار إلى مداره، عبّرت عن سعادتها وفخرها عبر حسابها الرسمي على «تويتر» قائلة: «خليط من الحماس والفخر والشغف، نعيش نفس لحظات هبوط المركبة الفضائية (apollo11) على القمر عام 1969، والآن 2021 بأيادٍ إماراتية عربية، وإلهام من المغفور له الشيخ زايد»، مضيفة: «مسبار الأمل إلى أبعد من ذلك إلى المريخ»، في الوقت الذي لم تنسَ توجيه الشكر لكل يد خططت وأسهمت في هذا المشروع العلمي الكبير، معيدة نشر عشرات التغريدات التي وثّقت اللحظة، مؤكدة أن هذا النجاح هو جهود أعوام «لوالدنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ووالدنا المغفور له راشد بن سعيد آل مكتوم»، معبرة عن «فخرها بأنها إماراتية» ومقدمة لجمهورها أغنية «للإمارات نغني» التي جمعتها براشد الماجد.

وحرص النجم الإماراتي، حسين الجسمي، على الاحتفاء بهذا الحدث على طريقته، عبر المبادرة بنشر أغنية «مسبار الأمل» على حسابه الرسمي على «تويتر»، والتعليق «من دار زايد للسما مسبار»، مؤكداً أن «الإمارات فخر ورؤية كونية»، ومتوجهاً في الوقت نفسه بالتهنئة إلى حكام الإمارات وشعب الإمارات والعرب جميعاً بنجاح مهمة «مسبار الأمل».

أما النجم العراقي، كاظم الساهر، فلم يغفل عن تخليد هذه المناسبة عبر إطلاق أغنية خاصة حملت عنوان «مسبار الأمل»، للشاعر العراقي كاظم السعدي، والموزع ميشال فاضل، قائلاً: «هذا الحدث العربي يمسّ قلوبنا ويحرك فينا الأمل، فنحن أمة لها تاريخها، وهي قادرة دوماً على الوصول إلى المكانة التي تستحقها»، مضيفاً: «الموسيقى والشعر يؤرّخان إنجازات الأمم، فهما ليسا ترفاً عابراً، وكثيراً ما يرتبط حدث تاريخي بشعر أو نثر أو نقش، ويعبر عن تلك اللحظة»، موضحاً أن «الصوت الإنساني يعد الأكثر صدقية في التعبير عن هذه اللحظة التي تعد لحظة عربية مع بداية عام 2021، تبدأ به دولة الإمارات الـ50 عاماً المقبلة من تاريخها الحافل بالإنجازات».

«زايد مجدها»

وسارعت النجمة السورية، أصالة، إلى توثيق الرسالة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لشعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية، عشية وصول «مسبار الأمل» إلى المريخ، معلقة بالقول: «فخر واعتزاز، أبسط مشاعرنا تجاه دولة قادتها حملوا الأمانة ولأبعد حدود السماء، ارتقوا وعملوا وفكروا وطوروا، عاشت دولة الإمارات وطناً يشعّ أماناً وجمالاً وتقدماً».

كذلك فعلت الفنانة التونسية، لطيفة، التي نشرت بدورها رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتغريدة سموه التي أعلن فيها نجاح المهمة، معتبرة الحدث ثورة حقيقية للإنسانية وللأجيال المقبلة، بالقول: «كم أنا فخورة ببلدنا الإمارات وبهذا الإنجاز».

وعبّرت النجمة اللبنانية، نجوى كرم، عن سعادتها الغامرة بنجاح المهمة، عبر نشر مقطع من أغنيتها الأخيرة «زايد مجدها»، قائلة: «الإمارات: صرتي دني لا قبلها ولا بعدها»، متوجهة بالتهنئة للإمارات وكل العرب، وتبعتها إليسا التي عبرت عن سعادتها بما حققته الإمارات من إنجازات سباقة، قائلة في تغريدة على «تويتر»: «بوقت العالم عم يمر بأكثر الظروف سوداوية، مسبار الأمل كان فعلًا اسم على مسمى، فخري بهالإنجاز ما بينوصف، وثقتي أكبر بالإنجازات المقبلة لدولة الإمارات يللي وضعت خير الإنسانية وتطورها أهم هدف عندها ونجحت بتحقيقه».

مكانة عالمية

أما النجم اللبناني، راغب علامة، فواكب الحدث قبل يوم، من من خلال حسابه على «تويتر» معتبراً السابع من يوليو 2020 يوماً تاريخياً لدولة الإمارات، فيما غرّد النجم اللبناني، وائل كفوري، مباركا بالقول: «مبروك هذا النجاح التاريخي العظيم لدولة الإمارات الحبيبة، وهنيئاً لشعبها المثابر والطموح، إنجاز إماراتي كبير يستحق كل الفخر والاعتزاز»، وغردت نانسي عجرم قائلة: «الأحلام ما خلقت لتكون مستحيلة، الإمارات مبارح واليوم وكل يوم لا تتوقف عن التطور والنجاح، كلنا فخر واعتزاز».

فخر عربي

النجمة بلقيس قامت بتغيير صورتها الرسمية على «تويتر» بشعار رحلة «مسبار الأمل» «العرب إلى المريخ»، معيدة نشر تغريدات عدد من المسؤولين بهذه المناسبة، التي أرفقتها النجمة بمقطع مشاركتها الغنائية الأخيرة في أوبريت «صناع الأمل»، ومداخلة جمعتها بإحدى الإذاعات الكويتية، معربة عن سعادتها بهذا الإنجاز الرائع، الذي باتت فيه الإمارات خامس دولة في العالم تصل إلى مدار المريخ، وثالث دولة في العالم تبلغ مدار الكوكب الأحمر من المحاولة الأولى، معلقة: «هذا المسبار أمل لكل عربي، وأنا جداً فخورة بهذا الإنجاز الذي يعتبر احتفاء خصوصاً بالعام الـ50 لدولتنا الحبيبة».

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