بعد اصابته ب"كورونا".. سيد رجب: "ادعولي أنا تعبان جدا"

المصدر: نجلاء سليم-القاهرة

بعد إعلانه الرسمي عبر صفحته على "فيس بوك" اصابته بفيروس كورونا المستجد تصدر الفنان المصري سيد رجب مؤشرات البحث على موقع "غوغل" طوال الساعات الماضية

وتصدر رجب، قائمة أبرز المواضيع التي يتم البحث عنها خاصة انه أعلن عن مرضه بعد أن كان منذ أيام ضيفا على برنامج أمير كرارة "سهرانين" وبصحبته عدد من الفنانين منهم ماجد الكدواني وبيومي فؤاد وشريف دسوقي والمطرب أبو، مما أثار حالة من الفزع في أن يكون الفيروس قد تسرب إلى من شاركوه البرنامج.

ولكن بعض المصادر أكدت أنه صور الحلقة مذ أسابيع وأنه أصيب منذ أيام فقط بالفيروس وتم إثبات ذلك من خلال ايجابية مسحته الأخيرة.

ومن جانب آخر كان رجب يصور مشاهده الأخيرة مع منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج في مسلسل "تقاطع طرق"، ما جعل المخرج تامر محسن يؤجل جميع المشاهد التي يشارك فيها لحين تعافيه تماما.

ولم يكشف المخرج احتمالية اصابة بعض طاقم النصوير من عاملين وفنانين بفيروس كورونا حيث كانوا يتعاملون معه قبل اعلانه المرض بساعات، ولكن مصادر بالمسلسل أكدت أن الجميع توجه لعمل مسحة بعد ساعات من كشف رجب عن اصابته والجميع في انتظار النتائج .

كما يشارك الفنان سيد رجب في بطولة مسلسل موسى مع محمد رمضان وعبير صبري وسمية الخشاب والمخرج محمد سلامة وقد قام معظم المخالطين له بالمسلسل أيضا بعمل مسحات فورية للكشف عن أي اصابة قد تكون لحقت بهم بسبب التعامل مع رجب وينتظرون أيضا النتائج حاليا.

وكان سيد رجب اعلن على صفحته أنه يمر بحالة صحية صعبة جدا وقال في منشور له "ادعولي أنا تعبان جدا"

وأشار رجب أنه يلتزم منزله ويعمل بكل تعليمات الأطباء و البروتوكول الذي حددته وزارة الصحة المصرية لكنه فضل أن يكون العلاج بمنزله على ان ينتقل لأي مستشفى في حالة تدهور الحالة او الاحتياج لذلك.

وقام معظم النجوم بنشر تغريدات أو منشورات على صفحاتهم لمؤازة زميلهم في محنته الصحية.



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