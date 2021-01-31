تأجيل مهرجان كواتشيلا إلى أجل غير مسمى

المصدر: لوس أنجلوس - أ.ف.ب

أعلنت السلطات الصحية في ولاية كاليفورنيا الأميركية إرجاء مهرجان كواتشيلا الموسيقي المقرر تنظيمه في أبريل المقبل، إلى موعد غير محدد بسبب جائحة «كوفيد-19»، بعد إلغاء نسخة العام الماضي للسبب نفسه.

وعزا مسؤول هيئة الصحة العامة في مقاطعة ريفرسايد كامرون كايزر، هذا القرار إلى الانتشار المتجدد لـ«كوفيد-19» في المقاطعة وحول العالم.

وأوضح في بيان أن المهرجان يستقطب «مئات آلاف المتفرجين من بلدان عدة بعضها تطاله جائحة (كوفيد-19) العالمية بدرجة كبيرة».

ولم يعلن المنظمون عن أي موعد جديد لنسخة 2021 من هذا المهرجان الذي يُقام في العادة سنوياً خلال عطلتي نهاية أسبوع في أبريل بمنطقة إنديو في صحراء كاليفورنيا.

وفي أبريل الماضي، أرجئ المهرجان مرة أولى إلى أكتوبر بسبب الجائحة، لتقرر بعدها السلطات في الصيف الماضي تأجيله مجدداً إلى أبريل المقبل. وكان برنامج مهرجان العام الماضي يزخر بأسماء بارزة غير أن الإرجاء المتكرر للحدث قد يغيّر هذه الأسماء في النسخة المقبلة.

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