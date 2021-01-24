بيل غيتس يتلقى لقاح «كورونا».. ويشكر العلماء

المصدر: ريدموند (أميركا) - وكالات

تلقى مؤسس شركة مايكروسوفت الأميركية، بيل غيتس، اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وغرّد غيتس على موقع «تويتر»، أول من أمس: «إحدى المزايا أن تصبح في سن الـ65 هو تلقي لقاح (كوفيد-19)»، وأضاف أنه تلقى هذا الأسبوع أولى جرعتَي اللقاح، معرباً عن أنه يشعر «بشعور عظيم»، وقدّم شكراً خاصاً للعلماء والأطباء والطواقم الصحية الذين أوصلوا العالم إلى هذه النقطة الفارقة. ويقف غيتس في مركز بعض نظريات المؤامرة حول فيروس «كورونا»، وأحد الادعاءات التي لا أساس لها يقول إن غيتس يستخدم اللقاح ذريعةً لزرع رقائق للسيطرة على البشرية.

وكان بيل غيتس قد قال لبرنامج «بيلد لايف»، في سبتمبر الماضي، إن «هذه الأفكار المجنونة تنتشر بشكل أسرع على وسائل التواصل الاجتماعي، أكثر من الحقيقة، وأنا مندهش لظهور اسمي ضمن نظريات المؤامرة هذه».

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