بيع غلاف أحد مجلدات «تان تان» بـ 3 ملايين يورو

المصدر: وكالات

أعلنت دار «أركوريال» أن رسماً للفنان إيرجيه أعدّه لغلاف أحد مجلدات مغامرات «تان تان» بعنوان «زهرة اللوتس الأزرق» حقق رقماً قياسياً جديداً لمبيعات الروايات المصوّرة في المزادات، إذ بيع مقابل مبلغ 3.175 ملايين يورو، متضمناً النفقات.

وأفادت الدار، في بيان، بأن «ثمن هذه التحفة المرغوبة جداً ارتفع في نهاية المطاف إلى ثلاثة ملايين و175 ألفاً و400 يورو، بعد تنافس بين ثلاثة مزايدين بواسطة الهاتف»، مشيرة إلى أن الشاري فرد من هواة المجموعات.

وتجدر الإشارة إلى أن عائلة كاسترمان هي الجهة التي عرضت للبيع في المزاد هذا الرسم المشغول بالحبر الهندي والغواش والألوان المائية، والذي يعود إلى عام 1936. ولم يعتمد هذا الرسم كغلاف للمجلّد، نظراً إلى كلفة طباعته الباهظة، بل اختيرت بدلاً منه نسخة مبسّطة منه.

ويحيط الغموض بهذا العمل المعروض للبيع في مزاد علني افتراضي بسبب الوباء، إذ يُروى أن إيرجيه قدّمه لجان بول، نجل ناشر «تان تان» لويس كاسترمان، البالغ في حينه سبع سنوات، على ما يؤكد ورثة الناشر. ويُعتقد أن الطفل طوى الرسم إلى ستة أجزاء واحتفظ به في درج، ومن هذا الدرج أخذ الرسم بعد عقود.

لكنّ الخبراء يشككون في صحة هذه القصة، إذ رأى عدد منهم أن علامات الطي الظاهرة على الورقة تعود إلى أن إيرجيه نفسه وضع الرسم في مظروف لإرساله إلى نائب مدير الطبعة. وبقي الرسم منذ عام 1936 مع غيره محفوظاً لدى كاسترمان.

ويعتبر رسم «زهرة اللوتس الأزرق» إحدى روائع الرسام البلجيكي، ويمثل نقطة تحول في رسومه. ونشرت رسوم هذا المجلد بين عامي 1934 و1935 في مجلة «بوتي فانتيام» قبل إصدار المجلّد عام 1936.

هذا الرسم الذي وُصف بأنه «قطعة استثنائية مميزة»، يظهر بطل الروايات المصوّرة الشهير مرتدياً زياً صينياً ومطلاً برأسه من جرّة، وقبالته تنين يتربص به.

وكان الرقم القياسي المسجل في مزاد للدار الفرنسية نفسها عام 2014 لمبيعات غلافات مجلّدات «تان تان» 2.51 مليون يورو (متضمناً التكاليف).

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