«دبي للتسوّق» يطلق تحدي «#يا_سلام_يا_دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتفالاً بالإطلاق العالمي للأغنية الشهيرة «يا سلام يا دبي»، التي تسلط الضوء على المكانة العالمية التي وصلت إليها مدينة دبي مع بداية العام الجديد، وتجمع بين اثنين من أشهر الفنانين هما: النجم راشد الماجد، والمغني وكاتب الأغاني والمنتج الموسيقي الحائز جوائز «غرامي»، ريد وان، يدعو مهرجان دبي للتسوّق عشاق الموسيقى إلى استعراض مواهبهم، من خلال تحدي #يا_سلام_يا_دبي الراقص.

وصممت هذه المسابقة على وسائل التواصل الاجتماعي لتعكس طابع مدينة دبي ومهرجان دبي للتسوّق، وتنشر أجواءً إيجابية في مختلف أنحاء العالم، حيث يمكن للجميع المشاركة في تحدي #يا_سلام_يا_دبي. وتتميّز جميع الحركات الراقصة ضمن التحدي بأنها سهلة الأداء ويمكن تعلمها بسرعة، كما أنها تقدم الكثير من المرح.

ويقدم تحدي #يا_سلام_يا_دبي الراقص، الذي جرى إطلاقه يوم السابع من يناير ويستمر حتى 14 فبراير، للفائزين قسائم بقيمة 30 ألف درهم، مع جوائز أسبوعية لأفضل مقاطع فيديو يتم تحميلها على منصات التواصل الاجتماعي.

قام بتصميم تحدي #يا_سلام_يا_دبي فريق الراقصين الخاص بالمايسترو الموسيقي ريد وان، ويمكن لسكان دبي وزوارها من جميع الأعمار الاستمتاع بالمشاركة في هذا التحدي الرائع، والاستمتاع بأجواء البهجة والمرح.

ويمكن للأفراد والمجموعات، وحتى الشركات المشاركة في تحدي #يا_سلام_يا_دبي الراقص، من خلال تسجيل مقطع فيديو وتحميله على منصات التواصل الاجتماعي، ليكونوا جزءاً من هذه الفعالية المتميزة.

ويقدم تحدي #يا_سلام_يا_دبي لجميع المشاركين فرصة رائعة يظهرون من خلالها دعمهم لدبي، هذه المدينة الرائعة المليئة بالمرح. ويمكن لمن يرغبون في المشاركة التواصل مع الزملاء أو أفراد العائلة أو الأصدقاء وتسجيل فيديو مدته 30 ثانية يظهرون خلاله مهاراتهم في الرقص.

ويمكن نشر مقاطع الفيديو باستخدام @dsfsocial على «إنستغرام» أو@discoverdubai على «تيك توك»، أو على أي منصة أخرى يختارونها باستخدام الوسوم #يا_سلام_يا_دبي و#MyDSF و#MyDubai.

ويتوجب على الراغبين في المشاركة زيارة @discoverdubai على «تيك توك» لمعرفة الخطوات الواجب اتباعها للمشاركة في تحدي #يا_سلام_يا_دبي. وسيتم الإعلان كل أسبوع عن الفائزين بالمركز الأول والثاني والثالث.

وجرى إطلاق أغنية «يا سلام يا دبي»، بالشراكة مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وتم عرضها عبر قنوات Visit Dubai الرسمية على «يوتيوب» وتوزيعها من قبل شركة «بلاتينوم ريكوردز».

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