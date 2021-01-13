غلاف مجلد من «تانتان» ينتظر سعراً قياسياً

المصدر: باريس - أ.ف.ب

تنظم دار «أركوريال»، غداً، مزاداً علنياً على رسم من عام 1936، للفنان إيرجيه، أعدّه لغلاف أحد مجلدات مغامرات «تانتان»، بعنوان: «زهرة اللوتس الأزرق»، بقيمة قدّرت بأكثر من مليونَيْ يورو.

ووصف الرسم بأنه «قطعة استثنائية»، ويظهر بطل الروايات المصوّرة الشهير مرتدياً زياً صينياً، ومطلاً برأسه من جرّة، وقبالته تنين يتربص به.

ويتوقع أن يتجاوز هذا الرسم، المشغول بالحبر الهندي والألوان المائية، الرقم القياسي المسجل في مزاد للدار الفرنسية نفسها عام 2014 لمبيعات غلافات مجلّدات «تانتان»، ويبلغ 2.51 مليون يورو.

ويعد رسم «زهرة اللوتس الأزرق» من روائع الرسام البلجيكي. ونشرت رسوم هذا المجلد بين عامَي: 1934 و1935، في مجلة «بوتي فانتيام»، قبل إصدار المجلّد نفسه عام 1936.

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