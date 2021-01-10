«جنرال موتورز» تغير شعارها

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

أدخلت شركة «جنرال موتورز» الشهيرة لصناعة السيارات تعديلات على شعارها، استهلالاً لعملية تغيير لصورتها ككل، تهدف منها إلى إبراز جهودها في مجال السيارات الكهربائية. وأوضحت المجموعة أن الرمز البصري الجديد «ينطلق من تراث عريق، لكنه يتضمن لمسة أكثر حداثة وديناميكية أضيفت إلى المربع الأزرق التقليدي لجنرال موتورز».

ويرمز التدرج الأزرق الجديد، في حرفي «جي» و«إم»، إلى السماء الزرقاء التي تعبّر عن الطموح إلى مستقبل يخلو من الانبعاثات الملوّثة. واستُخدِم التدرّج في بعض إصدارات الشعار، واعتُمِد لمنصة البطارية الكهربائية «ألتيوم» التي ابتكرتها المجموعة. أما الشكل الجديد لحرف «إم» فيرمز إلى المنفذ الكهربائي (القابس)، بينما بقي الخط الذي كان موجوداً في الشعار القديم، ولكن تحت حرف «إم» وحده وليس تحت الحرفين. وتعتزم المجموعة إطلاق 30 طرازاً جديداً من السيارات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025، مع نماذج منها في كل من العلامات التجارية الأربع للمجموعة: «كاديلاك» و«جي إم سي» و«شيفروليه» و«بويك».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news