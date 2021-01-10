بلاغ عن بقايا بشرية.. والشرطة: مجرد حبة بطاطا

المصدر: لندن - أ.ف.ب

بعدما جنّدت طاقات كبيرة إثر تلقي بلاغ من أحد المتنزهات عن إمكان العثور على بقايا بشرية في شمال شرق إنجلترا، خلصت الشرطة البريطانية إلى أن الجسم المشبوه ليس سوى حبة بطاطا.

وأوفدت الشرطة فريقاً من الخبراء والكلاب البوليسية لتمشيط حقل موحل قرب قرية وينالتون، إذ ظنت امرأة تتنزه مع كلبها أنها عثرت على بقايا بشرية، وأرسلت إلى قوات الأمن صورة لما ظنت أنها قدم إنسان.

وأوضحت شرطة نورثمبريا أنها اكتشفت، بعد تفتيش المكان، «أن إصبع القدم ليس سوى حبة بطاطا مع فطر نابت بجانبه».

وأضاف ناطق باسم الشرطة: «لا يسعنا سوى الإشادة بفطنة هذه المرأة التي قدمت لنا البلاغ»، داعياً كل من يقع على بقايا بشرية محتملة إلى القيام بالأمر عينه.

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