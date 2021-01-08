أين تذهب.. مطعم فوغويرا: المشاوي التقليدية بلا حدود

يرحب مطعم فوغويرا البرازيلي، الذي يتميز بموقعه على السطح في فندق دلتا باي ماريوت شاطئ جميرا، بالضيوف القادمين لتناول وجبة البرانش البرازيلي، التي تشمل تقديم المشاوي التقليدية من البرازيل بلا حدود، والتي ستسعد الضيوف القادمين لقضاء أوقات مميزة خلال عطلة الأسبوع.

ولتقديم لمحة عن الطابع البرازيلي الأصيل، فإن عرض البرنش البرازيلي الكبير لا يقتصر على الأطباق اللاتينية الشهية، التي تشمل الخضراوات الطازجة واللحوم المشوية، لكنه يقدم للضيوف أجواء لاتينية، مع حضور الفرقة الموسيقية لمزيد من المتعة والترفيه خلال عطلة الأسبوع، بالإضافة إلى ذلك يقدم البرانش أيضاً الأطباق البرازيلية الشهيرة مثل «فيجوادا»، الطبق البرازيلي الشهير من الفاصوليا السوداء، وطبق «بوبو دي كاماراو» يخنة المأكولات البحرية التقليدية، وطبق «فاروفا»، من دقيق الكسافا المحمص، وغير ذلك.

ويقع مطعم «فوغويرا» في الطابق 35 من فندق دلتا باي ماريوت، ويوفر إطلالة مثالية على الخليج العربي ومرسى دبي. ويمكن الاختيار ما بين تناول الطعام في الهواء الطلق على التراس الرائع على السطح، أو داخل المطعم، مع باقات تبدأ من 199 درهماً فقط للمشروبات الغازية، و229 درهماً لمشروبات المطعم والكوكتيلات، كما تكتمل مع إمكانية تناول المشاوي التقليدية بلا حدود من الساعة 12:30 ظهراً إلى الرابعة عصراً.

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