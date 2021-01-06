«تشيلدرن أوف بودوم» الفنلندية تفقد قائدها

المصدر: هلسنكي ■أ.ف.ب

توفي المغني وعازف الغيتار في فرقة «تشيلدرن أوف بودوم» الفنلندية لموسيقى الميتال، أليكسي لايهو، عن 41 عاماً. وذكرت الفرقة، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أن الموسيقي الذي كان يعاني مشكلات صحية في السنوات الأخيرة «توفي في منزله بهلسنكي في فنلندا، الأسبوع الماضي»، ولم تكشف عن السبب المحدد للوفاة، وقال أعضاء الفرقة في منشور عبر «فيس بوك»: «لقد فقدنا أخاً، العالم خسر مؤلفاً غنائياً استثنائياً، وأحد أكبر عازفي الغيتار على الإطلاق».

وأسس أليكسي لايهو، وعازف الدرامز ياسكا راتيكاينن، فرقة «تشيلدرن أوف بودوم» سنة 1993، وأصبحت الفرقة من أهم الفرق الموسيقية الفنلندية وأشهرها في العالم، وباعت الفرقة أكثر من 250 ألف أسطوانة في البلاد، وفق موقعها الإلكتروني، قبل إحياء حفلها الوداعي في ديسمبر 2019.

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