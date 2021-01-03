المسلّات الغامضة تطل هذه المرة في كندا

المصدر: أوتاوا - أ.ف.ب

عُثر على مسلّة غامضة شبيهة بتلك التي ظهرت في صحراء يوتا الأميركية وبلدان أوروبية عدة، الخميس الماضي، في مدينة تورنتو الكندية.

وكان هذا الجسم الغامض المستطيل البالغ طوله نحو أربعة أمتار، قد ظهر لفترات وجيزة قبل الاختفاء فجأة في مناطق كندية أخرى، بينها خصوصاً فانكوفر ووينيبيغ.

وفي تورنتو، تهافت بعض الأشخاص لالتقاط صور مع الجسم الغريب، وتشاركها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبيّنت صورة نشرت أول من أمس، على «إنستغرام» المسلّة الغامضة عليها رسوم غرافيتي بالأحمر. وعُثر على أولى المسلات الغامضة من هذا النوع في منتصف نوفمبر الماضي في صحراء يوتا الأميركية، من جانب موظفين محليين كانوا يحلّقون فوق المنطقة لإحصاء أنواع حيوانات الضأن.

وظهرت مسلّات أخرى لاحقاً في رومانيا وبريطانيا وهولندا وبولندا.

وحققت الاكتشافات الغريبة انتشاراً عبر الإنترنت، وتوقف كثيرون عند أوجه الشبه مع المسلّات الغريبة من خارج كوكبنا في فيلم ستانلي كيوبريك «2001، أوديسي الفضاء».

وأعلنت مجموعة في ولاية نيومكسيكو الأميركية، مسؤوليتها عن وضع المسلّة في يوتا، ولكن لا علاقة لها بمسلّات البلدان الأخرى.

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