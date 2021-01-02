المصمم الفرنسي بيير كاردان يوارى الثرى في مراسم خاصة

المصدر: باريس - أ.ف.ب

شيع المصمم الفرنسي بيير كاردان، خلال مراسم خاصة في مدافن مونمارتر في باريس، اليوم السبت، بعد أربعة أيام على وفاته.

ونزولاً على رغبته شيع بيير كاردان في نعش أسود وببزته كعضو في الأكاديمية الفرنسية للفنون الجميلة مع السيف الخاص بهذا المنصب، والذي صمّمه بنفسه ليحاكي شغفه بتصميم الأزياء.

واجتمع أفراد من العائلة ومقربون من بيير كاردان في مكان التشييع قبل دفنه بعد ظهر اليوم، مع كلمات تأبين أشادت بالمصمم الراحل إحداها بلسان إيف روجييري، المديرة الفنية لمهرجان لاكوست للفن الغنائي في جنوب فرنسا والذي أسسه كاردان.

وأكدت العائلة أن دار بيير كاردان «تواصل العمل بإدارة قريبه رودريغو باسيليكاتي كاردان لإطلاق مشاريع جديدة، مع احترام إرث مؤسسها الموهوب في مجال الموضة».



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