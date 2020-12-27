عجوز عمرها 101 سنة أول من تلقى لقاح كوفيد-19 في ألمانيا

المصدر: رويترز

أفادت محطة (إم.دي.آر) التلفزيونية الألمانية بأن عجوزا تبلغ من العمر 101 عام كانت أول من تلقى لقاحا مضادا لفيروس كورونا في ألمانيا أمس السبت، قبل يوم من البداية الرسمية لحملة التطعيم في البلاد.

وأضافت المحطة أن المرأة تعيش في دار لرعاية المسنين حيث تم تطعيم 40 مقيما بالإضافة إلى 11 موظفا.

وقال وزير الصحة الألماني ينس سبان في وقت سابق إن شاحنات في طريقها لتسليم اللقاح لدور رعاية المسنين التي ستكون الأولى في التطعيم باللقاح.

وتخطط الحكومة الاتحادية إلى توزيع ما يزيد على 1.3 مليون جرعة لقاح بنهاية هذا العام ونحو 700 ألف جرعة أسبوعيا بدءا من يناير .

وذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد الإصابات المؤكدة في ألمانيا زاد 14455 ليصل الإجمالي إلى مليون و627103 إصابات بينما يربو إجمالي عدد الوفيات على 29 ألفا.

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