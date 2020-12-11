5 فوائد لـ"حمية الكيتو" على حياتنا اليومية
مع اقتراب بداية العام الجديد يبحث كثيرون عن طرق مبتكرة لبداية أسلوب حياة صحي ومعتدل. وهنا تقدم فرانسوا كروسبي مؤسس علامة كيتو غوديز 5 من أبرز فوائد حمية الكيتو والتي أثبتت فاعليتها في إنقاص الوزن والحد من استهلاك السكر.
- يساعد نظام الكيتو على التقليل من نسبة السكر في الدم وزيادة الكيتونات إضافة إلى تعديل حساسية الجسم للأنسولين، وبالتالي إنقاص تخزين الدهون بالجسم.
- يساعد نظام الكيتو على حماية المعدة من التعرض إلى الانتفاخات والتشنجات والغازات، وبالتالي التقليل من اضطرابات الجهاز الهضمي.
- يساعد على تعزيز عملية الأيض ومضادات الأكسدة وتحسين القدرات الدماغية والعصبية في الجسم.
- يساعد على تعزيز طاقة الجسم وتنظيم الجوع وذلك بسبب استهلاك سعرات حرارية نافعة وتجنب السعرات الثقيلة على الجسم والتي تستهلك طاقة أكبر للهضم.
- يساعد على رفع معدل الكوليسترول النافع بالدم وخفض الكوليسترول الضار في الجسم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news