«غوغل» تكتب لك الشِّعر نيابة عنك!

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

طورت شركة «غوغل» الأميركية العملاقة لخدمات الإنترنت منظومة جديدة للذكاء الاصطناعي، يمكنها أن تساعد في تأليف الأبيات الشعرية.

وأفاد الموقع الإلكتروني «فيز دوت أورج» المتخصص في التكنولوجيا، بأن «غوغل» قامت بتغذية المنظومة التي تحمل اسم «فيرس باي فيرس» أي «بيت بعد بيت»، بعشرات الآلاف من الأشعار والأبيات التي نظمها أعظم شعراء العالم، حتى أصبح بمقدورها تأليف الأبيات الشعرية مع مراعاة قواعد النحو والإملاء.

ومن أجل الاستفادة من المنظومة الجديدة، يقوم مستخدم البرنامج بكتابة أول بيت من القصيدة بمفرده، ثم يختار من بين أسماء 22 شاعراً شهيراً مسجلين على البرنامج، فتقوم المنظومة باقتراح أبيات شعرية من تأليفها حسب أسلوب الشاعر الذي تم اختياره.

ومن بين الشعراء المسجلين على المنظومة، إيميلي ديكسون وروبرت فروست، وبول لورانس دونبار وإدجار آلان بو.

وتتيح المنظومة الجديدة للمستخدم إمكانية اختيار الشكل الشعري المراد اتباعه في التأليف، مثل الشعر الرباعي أو الشعر الحر، وغير ذلك، وكذلك اختيار القافية المراد الالتزام بها.

ونقل «فيز دوت أورج» عن المهندس بشركة «غوغل»، ديف يوثوس، قوله إنه «تم تدريب المنظومة بحيث يمكنها أن تفهم معنى الأبيات التي تمت كتابتها على مستوى اللفظ، بحيث يمكنها أن تختار أفضل الأبيات التي تتناسب مع البيت السابق»، وأضاف أنه «حتى في حالة تناول موضوع غير شائع في الشعر الكلاسيكي، ستبذل المنظومة أقصى جهدها من أجل تقديم اقتراحات تتلاءم مع الموضوع الجديد».

بإمكانك تحديد الموضوع والقافية، والشاعر الذي تريد أن تشبهه.

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