«ماكدونالدز» تكشف عن تطوير برغر نباتي

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

أعلنت سلسلة مطاعم ماكدونالدز الشهيرة أنها تخطط لإضافة وجبة نباتية إلى قائمة وجباتها، أطلقت عليها اسم «ماك بلانت»، وستتوافر في بعض الأسواق مطلع العام المقبل. وتتألف الوجبة الجديدة من منتجات نباتية بالكامل دون وجود أي منتجات حيوانية.

وجاء في بيان الشركة، أن وجبة ماك بلانت ستتوافر حصرياً في مطاعم ماكدونالدز. وتأتي هذه الخطوة بعد الانتشار الواسع لبدائل اللحوم في مختلف مناطق العالم، ما حث ماكدونالدز على توفير هذه الوجبة لزبائنها.

ونقلت صحيفة «يو إس إيه توداي» عن إيان بوردن الرئيس العالمي لشركة ماكدونالدز: «سنتوسع في المستقبل بصنع البدائل النباتية للبرغر والدجاج».

وستتمتع وجبة ماك بلانت بمذاق وجبات ماكدونالدز، وقالت الشركة في بيانها الصحافي «لدينا الآن برغر نباتي في وجباتنا، وسيوفر ماك بلانت المذاق المميز لوجبات ماكدونالدز المعتادة».

قد لا تبدو هذه الأخبار سعيدة للجميع، إذ بدأت شركة بيوند ميت الأميركية المنتجة للحوم النباتية اختبار لحومها النباتية في بعض مطاعم ماكدونالدز في كندا خلال العام الماضي، وأدى قرار ماكدونالدز إلى انخفاض أسهمها.

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