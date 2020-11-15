«ذي كراون» يغوص في علاقة الأمير تشارلز بديانا

المصدر: لندن - أ.ف.ب

يشهد الموسم الرابع المرتقب من مسلسل «ذي كراون»، الذي يبدأ عرضه اليوم على «نتفليكس»، انضمام الأميرة ديانا إلى العائلة الملكية البريطانية، وهي شخصية لم تخسر شيئاً من سحرها بعد أكثر من عقدين على وفاتها المأساوية.

وتجسّد إيما كورين، وهي ممثّلة مغمورة في الـ24 من العمر، دور ديانا في صباها.

وأقرّت الممثلة، في تصريحات لـ«صنداي تايمز»، بأن تأدية دور شخصية استحالت لاحقاً «أميرة الشعب»، تفرض «ضغوطاً كبيرة».

وكانت ديانا سبنسر قد بلغت لتوّها الـ20 من العمر عندما تزوّجت الأمير تشارلز سنة 1981. وقد طُلب من الابن البكر للملكة إليزابيث، الذي كان لايزال عازباً بعد تخطّيه الـ30، أن يجد لنفسه عروساً لضمان خلافة العرش.

وقبل تشارلز، رغم بعض التردّد، الزواج بديانا، لكنه كان غارقاً في غرام كاميلا، حبّه الأول.

وهذه العلاقة أحد محاور الموسم الرابع من المسلسل، الذي لقي الجزء الأول منه سنة 2016 نجاحاً باهراً، حاصداً عدداً كبيراً من الجوائز، من بينها ثلاث «غولدن غلوب»، و10 جوائز «إيمي».

وقد شاهدت 73 مليون أسرة حول العالم جزءاً واحداً على الأقلّ من هذا العمل.

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