القضاء الهندي يمنع استخدام المفرقعات في المدن الملوثة

المصدر: نيودلهي - أ.ف.ب

أمرت محكمة هندية مكلفة بشؤون البيئة، أمس، بمنع استخدام المفرقعات والألعاب النارية، خلال احتفالات عيد الأنوار في المدن التي تعاني تلوث الهواء، متحدثة عن رابط بين التلوث وتفشي فيروس كورونا المستجد.

وقبل عيد الأنوار (ديوالي)، اعتبرت المحكمة أن هذا الحظر ضروري، بسبب الدور الذي يؤديه التلوث في الازدياد المتجدد بعدد الإصابة بالفيروس.

وقالت المحكمة إن التلوث، الذي تسببه المفرقعات والألعاب النارية «يفاقم المخاطر على المدينة والصحة».

ويسري الحظر حتى 30 نوفمبر الجاري، في كل المدن التي تواجه مستويات تلوث مرتفعة، وهي الحال في سائر أرجاء الشمال الهندي تقريباً شتاءً. وطلب مصنعو المفرقعات والألعاب النارية، سريعاً، الحصول على تعويضات حكومية، جراء هذا الحظر.

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