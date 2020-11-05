الشحي يحاضر عن «التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظّمت مكتبات الشارقة العامة - وادي الحلو، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، أول من أمس، جلسة افتراضية بعنوان: «تماسك أسري تلاحم مجتمعي»، استضافت خلالها العضو السابق في المجلس الوطني، سالم النار الشحي، للحديث حول التماسك الأسري وأهميته في بناء عائلة مثالية ومؤثرة في المجتمع، وأسس التعليم والثقافة التي تبني الأسر، وأهمية المشاركة والانتماء الوطني، وغيرها من الموضوعات.

واستهل الشحي الجلسة بتوجيه التهنئة لقيادة وشعب دولة الإمارات بمناسبة يوم العَلَم، الذي وصفه بأنه أحد المظاهر المهمة التي تعكس التلاحم المجتمعي والأسري، ومناسبة تجدد سنوياً العهد بأهمية تماسك الأسرة خدمة لحاضر ومستقبل الوطن.

وأضاف أن «الأسرة الإماراتية لطالما كانت نموذجاً يحتذى، وسطّرت العديد من المنجزات التي عكست دورها المهم على صعيد بناء الدولة».

وتابع الشحي: «الأسرة هي الغرس الأول للنهضة المجتمعية التي نشهدها اليوم، ولكن يجب أن نكون صريحين بأن حال العائلة اليوم تختلف عما كانت عليه في السابق، لاختلاف الحياة وظروفها، وتطور الواقع الذي نعيشه، فالجميع مشغول بالعمل ووسائل التواصل المتطورة، التي فرضت نفسها بشكل كبير، وانسحبت مظاهر الحياة في السابق وحلّ مكانها شكل مغاير لما كانت عليه في أذهان الذاكرة الوطنية».

ورأى الشحي أن «الثقافة الحالية غيّرت من نهج التماسك الأسري والانشغالات الكثيرة أدت إلى إيجاد فجوة في علاقة الأفراد، فاليوم نجد أن الاجتماع على وجبة الطعام يختلف عما كان عليه في السابق، ما يفرض على الجميع تحديات بضرورة أن يلتزم جميع أفراد الأسرة بالاهتمام بمظاهر التماسك الأسري دون إغفال التطورات الراهنة، لنسهم في بناء عائلة قوية متفاهمة ومتسلحة بالعلم والمعرفة والأخلاق».

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