أستراليون يدفعون 70 ألف دولار لإعادة حيواناتهم الأليفة من الخارج

المصدر: د ب ا

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الإثنين أن عددا من أصحاب الحيوانات الأليفة الذين عادوا بسرعة إلى أستراليا قبل وصول جائحة فيروس كورونا المستجد إلى ذروتها دفعوا 100 ألف دولار أسترالي (70 ألف دولار أمريكي) لتسيير رحلة طيران عارض لإعادة حيواناتهم التي تركوها خلفهم في كندا.

وبحسب شبكة "ناين نيوز" الإعلامية الأسترالية فإن حوالي 70 قطة وكلب ستعود خلال الأسبوع الحالي من فانكوفر في كندا إلى ملبورن.

وتستعد العديد من العائلات الأسترالية لهذه الرحلة الجوية بعد أن انفصلت هذه العائلات عن حيواناتها الأليفة لنحو عام بسبب إلغاء رحلات الطيران وتعقيدات إجراءات الحجر الصحي للحيوانات القادمة من الخارج.

وقال آلان سميث لشبكة ناين نيوز إنه سيدفع أكثر من 17 ألف دولار استرالي لإعادة كلبين خاصين بالعائلة إلى الوطن.

وأضاف أنه وقرينته عادا إلى أستراليا في ديسمبر الماضي بعد أن عاشا في كندا لمدة 15 عاما، وكانا يتوقعان عودة كلبيهما إلى أستراليا في رحلة جوية خلال أبريل الماضي. وقال سيمث "لا يمكن التخلي عنهما... لا يوجد أي شيء هناك متاح".

وبحسب ناين نيوز فإن شركة وورلد وايد أنيمال ترافيل الكندية وجيت بيتس الأسترالية تنظمان رحلة طيران عودة القطط والكلاب.

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