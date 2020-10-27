روبوت بلا رأس لحمل الصناديق وتفقّد أماكن العمل الخطرة

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

صمّمت شركة «أجلتي» المصنعة للروبوتات الروبوت «دجت» الشبيه بالبشر لحمل الصناديق، وتعتزم طرحه في الأسواق بسعر 250 ألف دولار. وأعلنت الشركة عن تمويل المشروع بمبلغ 20 مليون دولار، ونيتها تدشين الإنتاج الشامل.

يمشي الروبوت على قدمين ويحمل الصناديق بذراعيه، لكن جذعه ينقصه الرأس. وصمم «دجت» للأعمال الشاقة، مثل تحميل الصناديق وتنزيلها، وتفقد أماكن العمل الخطرة. ويمتاز بسهولة نقله وتشغيله. وقال جوناثان هرست المدير التنفيذي للشركة في فيديو: «على الروبوتات أن تعمل وفق رغبتنا كي تصبح أكثر فاعلية وعملية»، وأضاف «أي أن تسخير الروبوتات لخدمتنا لا يتطلب تغيير بيئة العمل، لسهولة تنقلها كالبشر». وأبرمت «أجلتي»، أخيراً، صفقةً مع فورد لإنتاج روبوتات لتحميل الصناديق وتنزيلها من مركبات الشحن ذاتية القيادة، وذلك عقب طرح شركة بوسطن ديناميكس كلبها الروبوتي «سبوت ميني» بسعر 75 ألف دولار.

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