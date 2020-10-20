«نسائية ورشة حكومة دبي» تحتفي بـ «أكتوبر الوردي»

المصدر: دبي - وام

استضافت اللجنة النسائية في «ورشة حكومة دبي» فعالية توعوية بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي (أكتوبر الوردي)، بمشاركة الدكتورة ريتا صقر أخصائية جراحة الثدي وأمراض النساء في «مستشفى سليمان الحبيب». وتخللت الفعالية التي أقيمت في عيادة الورشة تعريف الموظفات بأهمية الكشف والعلاج المبكر الذي يسهم في تحقيق الشفاء التام بنسبة 95% من سرطان الثدي، وسط التأكيد على أهمية تعزيز اللياقة البدنية واتباع أسلوب حياة صحي وممارسات سليمة، كونها عوامل فاعلة في الوقاية من المرض الذي يعتبر أكثر أنواع السرطانات شيوعاً وانتشاراً بين النساء في العالم.

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