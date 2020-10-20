منصات لمركبات كهربائية يمكن تحويلها إلى أي سيارة

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

عرضت شركة «آر إي إي» مقطع فيديو مبهراً كشفت فيه عن ثلاثة نماذج لمنصات المركبات الكهربائية المستقبلية، وتشبه المنصات ألواح التزلج العملاقة، ويمكن استخدامها في بناء أي نوع من السيارات، وتمتاز بتصميمها المبتكر الذي يسمح بوضع عدد كبير من المقاعد، وتتضمن مساحة تخزين كبيرة، لأن الشركة جعلت محركاتها في العجلات ولم تخصص لها مساحة مستقلة داخل هيكل السيارة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «آر إي إي»، دانيل باريل، إن الطلب يتزايد على المركبات الكهربائية بسبب السياسات العالمية التي تهدف إلى الحد من الانبعاثات الكربونية.

وأضاف أن المنصة التي طورتها شركته تحدث ثورة في مجال المركبات الكهربائية، لأنها تساعد المستهلكين على بناء سياراتهم الكهربائية وفقاً لاحتياجاتهم. وسمّت الشركة النماذج الثلاثة التي ظهرت في مقطع الفيديو «بي1» و«بي2» و«بي4»، وتمثل «بي1» منصة لبناء مركبة يصل وزنها إلى 1.3 طن، وتناسب العمل داخل المدينة، أما «بي2» فهي منصة لبناء مركبة يصل وزنها إلى 2.5 طن وتستخدم لنقل المسافرين والبضائع، والنموذج «بي4» يمثل منصة لبناء مركبة يصل وزنها إلى 4.5 أطنان.

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