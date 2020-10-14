13 دقيقة عن كفاح الأجداد في مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بفيلم يجسّد كفاح الأجداد وحياة الصحراء والبحر في 13 دقيقة، يستقبل مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء في حديقة الحيوانات بمدينة العين، زوّاره، مقدماً لهم في العمل الذي يحمل عنوان «رؤية الصحراء العربية» حياة الصحراء القاسية، وكيف تعايش معها الأجداد، وسط مؤثرات بصرية ومشاهد طبيعية للتنوع البيولوجي والكائنات المختلفة التي اتخذت البيئة الصحراوية موطناً لها.

ويعرض الفيلم القصير على واحدة من أكبر الشاشات السينمائية على مستوى الدولة، فبمجرد دخول الزائر إلى مسرح مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء يحظى بفرصة مشاهدة عمل فني مبدع يقدم البيئة الإماراتية والتنوع البيولوجي لإمارة أبوظبي من الصحراء إلى الواحات وحتى الساحل، ضمن مؤثرات بصرية وصوتية جذّابة تأسر المشاهد، وتربط بين اللقطات والموسيقى بشكل مشوق وممتع.

وقالت مدير إدارة المركز، منيرة الحوسني: «يعد مسرح مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء أحد المحركات الأساسية للتنمية الثقافية والاجتماعية في مدينة العين منذ افتتاحه عام 2016، إذ يستقبل وينظم المركز عموماً والمسرح على وجه الخصوص، فعاليات وأنشطة وبرامج متنوعة تستقطب أطياف المجتمع كافة على اختلاف اهتماماتهم واختصاصاتهم».

وأضافت أنه تتاح للزائر مشاهدة الفيلم على مدار اليوم من خلال جدول أوقات العرض لدى زيارته لمركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء، مشيرة إلى أن المسرح الذي يضم 258 كرسياً يستقبل حالياً 53 زائراً فقط في المرة الواحدة، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية الحالية للوقاية من فيروس كورونا، وللحفاظ على سلامة الزوار.

ولفتت إلى أن مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء يلبي رغبة الزوار ممن يطلبون رؤية البيئات والمشاهد التي يعرضها الفيلم على أرض الواقع من خلال معارض المركز الخمسة التي صممت بمحتوى هندسي عالمي لتكون وجهة سياحية جاذبة للزوار من مختلف الأعمار، تنقل صوراً واقعية عن الحياة الإماراتية الطبيعية والثقافية والتاريخية بطابع فريد ومبتكر.

يشار إلى أن مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء يضم مسرحين آخرين، فضلاً عن المسرح الرئيس، هما مسرح الاستدامة السينمائي الذي يعرف الزائر بأهمية الحفاظ على البيئة، وفكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونظرته المتطلعة نحو المستقبل، أما الثاني فالمسرح الدينامكي الصحراوي الذي يأخذ الزائر في رحلة إلى طبيعة الإمارات بتفاصيلها المتميزة والتنوع الحيواني والنباتي لإمارة أبوظبي.

منيرة الحوسني:

«مسرح المركز أحد المحركات الأساسية للتنمية الثقافية والاجتماعية في مدينة العين».

مؤثرات بصرية وصوتية جذّابة تأسر المشاهد.

«رؤية الصحراء العربية» يُعرض على مدار اليوم.

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