البالون الطائر يعود إلى سماء الأقصر

المصدر: الأقصر - د.ب.أ

رحّبت الأوساط السياحية في مدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر بعودة رحلات البالون الطائر (المناطيد) لسماء المدينة مجدداً، وذلك بعد توقفها في منتصف شهر مارس الماضى وحتى أمس من جراء جائحة فيروس كورونا.

وقال الخبير السياحى، محمد قناوى، إن «رحلات البالون عادت فوق المعالم الأثرية في الأقصر، وأن 12 سائحاً كانوا على متن أول رحلة انطلقت مع أول ضوء من نهار يوم أمس، وسط إجراءات وقائية مشددة لحماية السياح والعاملين من فيروس كورونا».

وأشار رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، محمد عبدالحميد، إلى أنه بسماح سلطة الطيران المدني المصرية باستئناف رحلات البالون الطائر في سماء الأقصر، وعودة رحلات الفنادق العائمة بين مدينتي الأقصر وأسوان منذ مطلع أكتوبر الجاري، تكون جميع الأنماط السياحية في مدينة الأقصر قد استأنفت أنشطتها بشكل طبيعي، مع الالتزام بقواعد العمل الخاصة في ظل جائحة كورونا.

وبحسب الاتحاد المصري لشركات البالون الطائر، فإن مدينة الأقصر تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في معدل رحلات البالون وعدد السياح الذين يستقلون البالون، في رحلات يومية فوق معابد الفراعنة ونهر النيل والزراعات.

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