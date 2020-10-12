المكسيك تطلب استعارة كتب قديمة من البابا

المصدر: مكسيكو سيتي - د.ب.أ

طلب الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، من بابا الفاتيكان، في رسالة نشرت أول من أمس، الإعادة المؤقتة لعدد من المخطوطات القديمة للسكان الأصليين، قبل ثلاث مناسبات سنوية رئيسة العام المقبل.

وفي الرسالة - المؤرخة في الثاني من أكتوبر الجاري والتي سلمتها زوجته بياتريس جوتيريز مولر إلى البابا فرنسيس - طلب لوبيز أوبرادور استعارة مخطوطة «كودكس بورجيا»، وهي مخطوطة مصورة تعود إلى حقبة ما قبل كولومبوس، بالإضافة إلى اثنين من المخطوطات القديمة الأخرى، وخرائط لتينوتشتيتلان عاصمة الأزتك، وجميعها محفوظة في مكتبة الفاتيكان.

وطلب الزعيم المكسيكي استعارة تلك المخطوطات لمدة عام واحد في 2021، الذي يصادف ثلاث مناسبات سنوية رئيسة.

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