تحالف أكاديميات في أوروبا من أجل «حرية الفن»

المصدر: برلين ■د.ب.أ

أعلن أكاديميون في أوروبا اعتزامهم الكفاح من أجل «حرية الفن» من خلال اتحاد يضم حتى الآن قرابة 60 مؤسسة. وجاء في بيان الأكاديميين، الذي نشر في العاصمة الألمانية برلين، أمس: «نشهد في دول أوروبية حالياً سياسة ثقافة لا تفهم الفن أو الثقافة إلا بشكل قومي، كما أنها آخذة في التقعيد»، وأضاف: «أصبحت استقلالية العديد من الأكاديميين والمتاحف معرّضة للخطر». يذكر أن ممثلي الأكاديميات يجرون في برلين، منذ الخميس الماضي، مشاورات بشأن تأسيس «تحالف جديد للأكاديميات»، بدعوة من رئيسة أكاديمية الفنون في برلين ينينه ميرابفل. وكتب مدونو البيان أن «الفن والثقافة ضروريان لأي ثقافة فاعلة وللتماسك المجتمعي، ونحن نقف مع حرية الفنون شرطاً لشكل حياتنا الثقافي والاجتماعي والسياسي».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news