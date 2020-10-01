مصر.. عرس يتحول إلى هستيريا وليلة مرعبة بعد "عصير تمر هندي"

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

شهد يوم الجمعة الماضية، ليلة مرعبة قضاها أهالي عزبة بمحافظة الدقهلية، حيث أصيب الحضور بحالة هيستيرية وأقدم الجميع على ضرب بعضهم البعض.

ووفقا لصحيفة "الوطن" المصرية، وهيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي"، عاشت العزبة ليلة مرعبة بعدما حضرت سيدة مشهورة في العزبة بأعمال الدجل والسحر، اسم الشهرة لها "ظاظا" والتي أخرجت 50 جنيها وأعطتها لأم العريس" نقطة"، وبمجرد أن أخذتها منها، سقطت على الأرض مغشيا عليها.

فوجئ أهالي الفرح بتوزيع "عصير تمر هندي" بالفرح وهو شئ غير معتاد في مثل تلك المناسبات في العزبة، واعتقدوا أنها موضة جديدة، فشربوا منه، ولم تمر سوى دقائق حتى تحول الفرح إلى الإصابة بحالات هستيرية بين المعازيم، بين شد شعر وتبادل الضرب، رغم أنهم أقارب ولا يوجد أي خلاف فيما بينهم.

أصابع الاتهام في العزبة اتجهت نحو "ظاظا" التي عرف عنها الدجل والاستعانة بالدجالين، وبحث أهالي العزبة عن حل للسحر الذي تعرضوا له فأحضروا أحد المشايخ، والذي تمكن من السيطرة على الحالات الهستيرية للأهالي، إلا أنه بمجرد أن غادر الشيخ العزبة عاد الأهالي للحالة الأولى التي كانوا عليها، فأحضروا شيخين آخرين.

وفي اليوم الرابع، دخلت سيارة العزبة واتجهت إلى بيت "ظاظا"، ويعرف أهالي العزبة أنها تعود لدجال، فتجمع عدد منهم وأشعلوا النار في السيارة، وامتدت النار إلى سيارة صاحب البيت، وانتقلت الشرطة وقوات الإطفاء إلى المكان وسيطروا على الحريق.

وفوجئ العريس بالشرطة تطرق عليه بابه لتسأله فيما حدث بالفرح، وتستدعيه للنيابة هو وعروسته لسؤالهم فيما حدث، وذلك بعد القبض على 8 من أهالي العزبة بعد أن وجه لهم أصحاب السيارتين اتهامات بحرقهما.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إطفاء السيارتين فيما تولى ضباط المباحث تفريق المواطنين، وتبين نشوب حريق بسيارتين بعد تجمهر أهالي العزبة لغضبهم من صاحب البيت وزوجته واتهامهم بالقيام بأعمال الدجل والشعوذة.

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