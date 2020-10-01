قطاع المستشفيات في «الصحة» يحصل على «الآيزو»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حصل قطاع المستشفيات في وزارة الصحة ووقاية المجتمع على شهادة الآيزو 9001-2015 للسنة الخامسة على التوالي، بناءً على تقرير لجنة الخبراء المتخصصة من مؤسسة «تي يو في إنترسرت» الألمانية الدولية المتخصصة في تدقيق النظم الإدارية وإصدار الشهادات وفقاً لمعايير منظمة «الآيزو» الدولية، وذلك بعد أن قيّمت أداء القطاع بإداراته المختلفة للتأكد من مدى مطابقة أنظمة العمل به ومستوى الخدمات التي يقدمها لمعايير الجودة بما يتوافق مع آخر تحديث لنظام «الآيزو».

وبارك مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، الدكتور يوسف محمد السركال، جهود كل إدارات القطاع وهنأهم على هذا الإنجاز الذي يشكل قيمة مضافة تؤكد كفاءة أداء الخدمات الصحية في الدولة، مشيراً إلى أن الجودة المستدامة هي المسار الأفضل نحو خدمات صحية تحاكي المستقبل

ولفت السركال إلى أن استمرارية حصول قطاع المستشفيات على شهادة الآيزو 9001-2015، للمرة الخامسة على التوالي،يعد انعكاساً للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة ووقاية المجتمع في مجال الالتزام بالمعايير الدولية في تقديم خدماتها الإدارية والطبية.

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