مخيّم طلابي صديق للبيئة في دبي

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

تتعاون «ذا غرين بلانيت»، ومدرسة آربور، في تنظيم المخيم الطلابي الصديق للبيئة والأكثر استدامة في دبي، ليستمتع الأطفال بأجوائه المميزة خلال عطلة منتصف الفصل الأول.

يقام المخيم الطلابي من 18 إلى 22 أكتوبر الجاري، وتبلغ رسوم التسجيل 850 درهماً لكل طفل. ويهدف المخيم إلى تعريف الأطفال الى أهمية كوكب الأرض، وما يمكن فعله الآن لبناء مستقبل أكثر استدامة.

ويستقبل المخيم الذي يقام في مدرسة آربور الأطفال من عمر 5 - 12 سنة، وسيوفر فرصاً رائعة للأطفال للمشاركة وتعزيز المهارات، حيث سيتم توزيع الأطفال على فئتين (5-8 سنوات و9-12 سنة).

وتعد الأنشطة التي يتضمنها هذا المخيم السبب الذي يجعله أكثر تميزاً، حيث يتيح فرصة للقاء الحيوانات ودخول القبة البيولوجية، والمشاركة في أنشطة الاستدامة والفنون والحرف المستوحاة من الطبيعة والألعاب، بالإضافة إلى ألعاب الصيد والبحث عن الكنز في مدرسة آربور، وغير ذلك من الأنشطة التي تملأ وقت الأطفال وتسلّيهم.

وبعدما يمضي الطلاب المشاركون فترة الصباح في التعلم والاكتشافات الجديدة، يمكنهم بعد ذلك الاستمتاع بالطعام الطازج اللذيذ، الذي يصل مباشرة من المزرعة إلى المطبخ، والمحضر محلياً في المقصف العضوي الموجود في مدرسة آربور. ومقابل 160 درهماً تضاف إلى رسوم التسجيل، يمكن للوالدين أن يطمئنوا إلى أن أطفالهم الصغار يحصلون على وجبة غداء صحية ومناسبة. وبدلاً من ذلك، يمكن للمخيمين إحضار وجبة غداء ووجبة خفيفة.

وسيكون الطلاب في كل يوم في رعاية تامة تحت إشراف فريق العمل الذي يتمتع بالخبرات اللازمة في كل من «ذا غرين بلانيت» ومدرسة آربور، حيث يحضر موظف واحد لكل ثمانية مخيمين. ويمكن للحاضرين كل يوم الاستمتاع بتجربة تجمع ما بين المتعة والتعليم، والتعرف الى الحيوانات والنباتات والأنظمة البيئية الرائعة التي يضمها كوكبنا.

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