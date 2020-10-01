مفوضية اللاجئين تضم المدونة اللبنانية كارن وازن لداعميها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين انضمام المدونة اللبنانية كارن وازن إلى مجموعة الداعمين رفيعي المستوى، بعد سنوات من الدعم والتوعية بحقوق واحتياجات اللاجئين والنازحين. ومنحت المفوضية اللقب رسمياً إلى كارن وازن، بعد مراسم التوقيع في مكاتب المفوضية في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي.

وقال رئيس شراكات القطاع الخاص في المفوضية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسام شاهين: «سعداء بانضمام كارن التي تعمل بلا كلل وتسخّر منصاتها لتسليط الضوء على قضايا اللاجئين». وأضاف شاهين خلال مراسم التوقيع «نسعى إلى تعاون مثمر مع الداعمين رفيعي المستوى يعود بالأثر الإيجابي على حياة العائلات اللاجئة والنازحة، وكارن لديها شغف بالقضايا الإنسانية، وتسعى دائماً لزيادة الوعي بحقوق اللاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة في جميع أنحاء العالم».

وتابع شاهين «نسعى لتعزيز التعاون مع كارن، ونهدف لإيصال صوت من أُجبروا على الفرار في العالم، وجذب الانتباه لمحنتهم من خلال الأصوات الفاعلة ومنصات التواصل الاجتماعي».

وعبّرت كارن عن سعادتها بالثقة التي نالتها من مفوضية اللاجئين «أفتخر بالمشاركة في هذه المهمة المقربة إلى قلبي». وأكدت كارن خلال مراسم التوقيع من داخل مخازن الطوارئ التابعة للمفوضية «إنه لشرف كبير أن أحظى بهذه الثقة والتقدير من منظمة مثل مفوضية اللاجئين، وأن تتاح لي الفرصة لرؤية الأثر الإيجابي لهذا العمل الشاق، هذا التفاني في العمل من جانب المفوضية يلهمني ويجعلني أتطلع للمزيد من التعاون وتسليط الضوء على قضايا اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط».

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