عروض حصرية في قالب عصري على شاشة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت قناة أبوظبي عن دورتها البرامجية الجديدة، التي تقدم للجمهور والمتابعين على مدى ثلاثة أشهر باقة تضم 20 عملاً تتنوع بين البرامج التفاعلية ومسلسلات الدراما والكوميديا.

واختارت قناة أبوظبي لجمهورها 15 برنامجاً، منها ثمانية برامج جديدة، أبرزها برنامج غني مع فايز، والسيرة مع وفاء الكيلاني، وبرنامج الأزياء والموضة مع السعودية هلا عبدالله، إلى جانب خمسة مسلسلات عربية وخليجية وعالمية، أبرزها «البرنس»، و«الكون في كفة»، و«لو ما التقينا». كما تواصل القناة عرض مجموعة من الأفلام العالمية من أبرز إنتاجات هوليوود، وسلسلة مارفيل المشوقة، إلى جانب عرض أول للدراما الأوكرانية المدبلجة «خاتم ياقوت».

تقدم القناة في الدورة البرامجية الجديدة، من أبرزها برنامج «غني مع فايز» الذي يقدمه الملحن الإماراتي فايز السعيد، ويسعى لاستكشاف المواهب الشابة وتقديم المشورة الفنية لها. وأطلق البرنامج، أخيراً، التحدي الغنائي العربي لاستقبال المشاركات عبر منصة التواصل الاجتماعي «تيك توك».

وستطل السعودية هلا عبدالله عبر برنامج «In Style with Hala» الذي يعرض كل يوم ثلاثاء، حيث ستقوم بمشاركة خبرتها في مجال الأزياء والجمال والموضة وأسلوب الحياة. وتطل الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج «السيرة» كل يوم جمعة، وتستضيف في كل حلقة أحد الفنانين المشهورين لسرد قصة حياته أو بعض المواقف التي تعرض لها في قالب ترفيهي ممتع.

على صعيد الأعمال الدرامية، تواصل قناة أبوظبي من خلال الدورة البرامجية الجديدة عرض أبرز وأفضل ما ينتجه عالم الدراما العربية والخليجية، لعرض أهم الإنتاجات التي تلقى شعبية ومتابعة واسعتين من قبل مختلف شرائح الجمهور. وتوفر قناة أبوظبي محتواها للجمهور عبر موقعها الإلكتروني، إلى جانب خدمة البث المباشر التي تتيح للجمهور متابعة جميع البرامج والمسلسلات وخدمة «Catch up»، إلى جانب إطلاق تطبيق «ADTV» المتوافر عبر منصات «أندرويد تي في» و«أبل تي في» و«أبل ستور» و«غوغل بلاي».

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