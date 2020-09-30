«ليلة السيدات» تعود من جديد إلى «كلايم أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت كلايم أبوظبي عن عودة فعالية «ليلة السيدات» اعتباراً من اليوم حتى 28 أكتوبر المقبل. وتتيح «ليلة السيدات» للزائرات فرصة بلوغ آفاق جديدة والاستمتاع بتجربة النفق الهوائي للقفز الحرّ الداخلي، وتجربة التسلق الداخلي ضمن أجواء من الخصوصية التامة.

ويمكن للسيدات الاستمتاع بأول باقة للتسلق لمدة 60 دقيقة على جدار «البولدرنغ» وجدار المبتدئين وجدار التسلق للمستوى المتوسط بسعر 120 درهماً، أما الباقة الثانية فتتيح الفرصة أمام السيدات لخوض تجربتين للقفز الحر ضمن أكبر نفق هوائي داخلي في العالم بسعر 235 درهماً، وبالنسبة إلى عاشقات المغامرات فيمكنهن اختيار الباقة الثالثة التي تشمل خيارات التسلق الداخلي والقفز الحر الداخلي من التجربتين الأوليين بسعر 315 درهماً.

وستكون هذه العروض الجديدة كلياً متوافرة في «كلايم أبوظبي» كل يوم أربعاء اعتباراً من اليوم من الساعة 5:30 مساءً حتى الساعة 9 مساءً.

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