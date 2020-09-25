النصف_الحلو.. 3 أكياس شاي لجمال متألق وبشرة نضرة

يعتبر استخدام المكونات العضوية في روتينك اليومي للعناية بالبشرة أمراً رائعاً لتلطيف بشرتك وجعلها مشرقة. وكما تقول الإيورفيدا، لا تضع على بشرتك أي شيء لن يسعدك وضعه في فمك. ولا شك أن هذا أمر منطقي، حيث إن البشرة عضو حساس، كونها تقوم بامتصاص أي شيء نضعه عليها. وتحتوي العديد من مستحضرات التجميل على مواد كيميائية خفية يمكن لبشرتنا امتصاصها، ولذلك فإنه من المهم أن ننتبه لمكونات المستحضرات وأسلوب صناعتها.

قناع الكركم للوجه

لقرون عدة، تم استخدام قناع الكركم في جميع أنحاء آسيا مثل تطبيق تقاليد الإيروفيدا. وبهذه الطريقة، يساعد الكركم في تفتيح البشرة ويجعلها تبدو مشرقة ونضرة. وتحتوي هذه التوابل على خواص مضادة للبكتيريا، ولها تأثير رائع على حب الشباب والأكزيما. وتساعد خصائصها المضادة للأكسدة في استعادة شباب البشرة، وتقليل ظهور الخطوط والتجاعيد، ما يعطي بشرتك مظهراً مفعماً بالشباب.

وتحتوي أقنعة الوجه هذه المصنوعة يدوياً على الأفوكادو الذي يتضمن دهوناً طبيعية تتغلغل في أعماق البشرة، ما يعزز نعومتها ورطوبتها الطبيعية. ويحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك الذي يساعد في تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، كما يعمل أيضاً على ترطيب البشرة.

لصنع ماسك الوجه، ستحتاجين التالي:

-كبسولتا كركم كاملتان من أعشاب بوكا أو محتويات كيس واحد من شاي الكركم الذهبي.

-2 ملعقة كبيرة من الأفوكادو العضوي.

-2 ملعقة كبيرة من الزبادي العضوي الخالي من المنكهات.

ولعمل هذا الماسك البسيط، كل ما عليك فعله هو خلط المكونات معاً حتى تكوّن مزيجاً كثيفاً. ضعي المزيج على وجهك لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بماء دافئ. يفضل استخدام الماسك مباشرة بعد تحضيره، وإلا ستلاحظين تأكسد الأفوكادو وتغيّر لونه إلى بني!

حمام الزنجبيل للقدم

يعد حمام الأعشاب للقدم علاجاً جيداً لتنشيط الدورة الدموية، حيث يعمل على تهدئة الجهاز العصبي، ويدعم جهاز المناعة ويساعد في النوم الجيد. ويعتبر شاي الزنجبيل ذو الأعشاب الثلاثة خياراً جيداً للقيام بذلك بفضل احتوائه على الزنجبيل الذي يمتاز بخاصية تعزز الدفء والنشاط. ولا شك أن القيام بذلك في الأجواء الباردة يعتبر خياراً مثالياً لأنه سيساعد على تدفئة الجسم مع قلة الحركة، خصوصاً عند العمل من المنزل في مثل الأوقات الحالية.

ماذا تحتاجين:

-4 أكياس من شاي بوكا زﻧﺠﺒﻴﻞ ﺛﻼﺛﻲ.

حضري أولاً منقوع الزنجبيل – مثل شاي الزنجبيل القوي مع لتر من الماء

وأربعة أكياس من شاي بوكا زﻧﺠﺒﻴﻞ ﺛﻼﺛﻲ. وسيكون رائعاً لو كان بإمكانك إضافة بعض الزنجبيل المبشور أيضاً – واتركيه على نار هادئة لمدة 15 دقيقة. لا تجعليه يغلي لأنك ستفقدين الزيوت الأساسية. صبي المنقوع في وعاء كبير أو قدر يستوعب كلا القدمين بشكل مريح، ثم أضيفي الماء الساخن حتى يغطي كاحل قدميك. وبمجرد أن يبرد لمستوى مريح (40 مئوية)، ضعي قدميك في الوعاء واسترخي لمدة 15 دقيقة لتسمحي للزنجبيل بتدفئة قدميك وتزويدك بجرعة من النشاط. وإذا اعتبرت قدمك مثل جذور الشجرة، فإن حمام القدم بالأعشاب، بشكل منتظم، يساعد في الحفاظ على قوة جذورك. ويمكنك عمل ذلك يومياً ليساعدك في الاسترخاء قبل النوم.

الكمادات لتهدئة العينين

تعتبر أكياس الشاي خياراً طبيعياً مناسباً، ويمكنك تجربته في المنزل. وأفضل ما في الأمر أنه بإمكانك التمتع بالشاي اللذيذ ثم استخدام كيس الشاي نفسه. يمكنك عمل ذلك كلما أحسست أن عينيك بحاجة إلى بعض العناية.

ماذا تحتاجين:

-اثنان من أكياس شاي بوكا العضوية

انقعي كيسين من الشاي كالمعتاد كما لو كنت ستشربينه، ثم قومي بالضغط على الأكياس لإخراج السائل الزائد. اتركيها قليلاً حتى تصبح الأكياس دافئة، أو برديها في الثلاجة ما بين 10 إلى 20 دقيقة. ولتقليل الهالات السوداء، والأكياس والانتفاخات تحت العين، ولتهدئة العيون الحمراء، يمكنك استخدام أكياس الشاي متوسطة البرودة. قد يؤدي وضع أكياس باردة على المنطقة إلى تقلص الأوعية الدموية.

اغلقي عينيك وضعي الأكياس فوقها واسترخي لمدة 15 إلى 30 دقيقة. في هذه الأثناء، استمتعي بوقت رائع من خلال الاستماع لموسيقى هادئة، أو الكتب الصوتية، أو من خلال التأمل. ويمكن لوضعية اليوغا أن تساعدك على الاسترخاء من ضغوطك اليومية أثناء قيامك بعلاج أكياس الشاي.

يمكن لشاي البابونج أو الشاي الأخضر المساعدة في علاج تقرح العين أو احمرارها. وبخصائصها المضادة للالتهاب، يمكنها المساعدة في تقليل أي تورم أو التهاب يصاحب العين المتهيجة. وإن لم تجدي أياً من أنواع الشاي المذكورة، يمكنك استخدام أي نوع آخر.

إرشادات للسلامة:

لا تستخدمي أكياس الشاي وهي ساخنة أبداً، وأزيلي العدسات اللاصقة ومستحضرات التجميل قبل البدء بالعلاج، وتجنبي فرك أو لمس عينيك.

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