الموسوعة الشعرية تضيف مختارات سمعية من أشعار المتنبي

المصدر: أبوظبي - وام

أضافت الموسوعة الشعرية، في إدارة النشر بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، كتاباً مسموعاً جديداً بعنوان: «على قلق كأن الريح تحتي»، ومختارات من أعمال المتنبي الشعرية إلى أرشيف الموسوعة، من الأعمال المسموعة، احتفاءً بذكرى مرور 1055 عاماً على وفاة الشاعر الكبير أبي الطيب المتنبي.

ويروي الكتاب سيرة حياة المتنبّي، بكل ما حفلت به من أحداث وأسفار وصراعات على لسان امرأة متيمة به، من خلال التناغم مع قصائده التي يلقيها رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الدكتور علي بن تميم، وبالتعاون مع الممثلين عبدالمجيد مجذوب، وأماني الحكيم، ومن إخراج زياد عبدالله، وتتكامل روعة هذا الكتاب المسموع مع الصوت الساحر للفنانة عبير نعمة، التي تغني قصائد المتنبي.

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