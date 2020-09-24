7 معالم أيقونية في أبوظبي.. بتصاميم عبقرية

المصدر: أبوظبي - وام

تشكّل الروائع الهندسية المعمارية أحد أهم مقومات الجذب السياحي في العاصمة أبوظبي، التي يندرج تحتها العديد من المعالم الدينية والثقافية والتراثية، إذ تحولت إلى أيقونات فنية عالمية باتت تشكل جزءاً أصيلاً من الهوية الثقافية والسياحية للمدينة. وتعد عملية إعادة إكساء صحن جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، إضافة نوعية عززت من عبقرية التصميم الجمالي والهندسي للصرح، الذي يعد من أهم المعالم الدينية الثقافية في المنطقة والعالم.

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news