إذاعة الأولى تحتفي بذكرى «البث الأول»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تحتفي إذاعة الأولى، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في دبي، اليوم، بمُضي ستة أعوام، على بداية أول بث لها.

وقالت مدير إدارة الإذاعات ومدير إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي في المركز، نتالي أواديسيان: «تحتفي الإذاعة اليوم بكوادرها وكل فرق العمل فيها، وتتقدم بالشكر إلى مستمعيها، لكونهم شركاء في المسيرة التي ميّزت الإذاعة في خطها التراثي الوطني الإماراتي ولهجتها المحلية».

وأعدت الإذاعة حلقة خاصة من «صباح الأولى»، عبر التواصل مع مسؤولين وعاملين في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وإذاعة الأولى للحديث عن كواليس العمل في الإذاعة، واستمرارها طيلة الأعوام الستة الماضية بتقديم رسالتها كإذاعة إماراتية تراثية وطنية. ومن بين المتحدثين الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، والإعلامية الإماراتية حصة العسيلي.

واحتفالاً بالمناسبة، أطلقت الإذاعة دورتها البرامجية الجديدة، مؤكدة أنها تحمل تجديداً في الطرح والفقرات لعدد كبير من البرامج اليومية والأسبوعية، ومن بينها: «صباح الأولى، و«للشباب راي». ويطل برنامج «راديو البيت» مع سماح العبار، بموضوعاته الاجتماعية اليومية من قيم ومبادئ وموروثات مجتمعية لبناء عائلة متماسكة.

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