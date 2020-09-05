الإعلامي السوري مروان صواف نافياً خبر وفاته: أنا بخير

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نفى الإعلامي السوري، المقيم في الإمارات، مروان صواف، اليوم، من خلال صفحته الشخصية على فيس بوك، خبر وفاته، الذي تم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

"صواف" طمأن متابعيه من خلال المنشور الذي رصده سناك سوري، وقال: «أنا بصحة جيدة والحمد لله عزّ وجلّ ولا صحة للخبر الذي نُشر منذ قليل. بالغ شكري ومحبّتي لسؤالكم واهتمامكم».

شائعة وفاة الصواف ليست الأولى، حيث سبق أن تناولت مواقع إعلامية مختلفة في عام 2014 خبر وفاته، وخرج وقتها الإعلامي ليؤكد أن الخبر غير صحيح، وأن الأمر يعود لتشابه في الأسماء بينه وبين شخص يقيم في فرنسا، مع الإشارة إلى أن الكثير من المشاهير في العالم يتعرضون لمثل هذه الشائعات.

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