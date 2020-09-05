شريف منير يعتزل «السوشيال ميديا» بعد شتائم وإهانات «الساحل الشمالي»

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

أزمات متكررة حدثت في أوقات متلاحقة بين الفنان شريف منير والجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانتهت منذ ساعات بإعلانه عن اعتزاله السوشيال ميديا، وذلك بعد سجال كبير تبادل فيه الشتائم مع الجمهور بشكل اعتبره البعض لا يليق بفنان بقيمة شريف منير.

بدأت الأزمة عندما نشر، شريف منير صورة تجمعه بالممثلين المصريين أحمد السقا، وأحمد رزق، وهما يقضيان عطلة على أحد شواطئ الساحل الشمالي في مصر، ونشر منير تعليقاً ساخراً افتراضياً يتحدث فيه باسم الجمهور والمتابعين، قائلاً «أدي يا سيدي الفنانين.. عايشين في الفتة.. وبيصيفوا.. ولا حاسين بالناس ولا بأي حاجة.. وسايبين الناس في الحر والقرف.. حرام عليكم.. حِسوا بالناس.. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا فنانين».

بعد هذا المنشور ثارت عاصفة من التعليقات ضد منير باعتبار أن هذا الكلام يمثل سخرية من الجمهور والفقراء العاجزين عن التنزه مثل الفنانين، وتصاعدت الأمور عندما اتهم البعض شريف باستفزاز الناس والتنمر عليهم من أجل الحصول على مشاهدات وتفاعل ليصعد لمرتبة متقدمة في مواقع التواصل الاجتماعي ويثير الرأي العام.

وسرعان ما تبادل منير والجمهور الشتائم على صفحات منير المختلفة والكثيرون اتهموه بـ«السخافة والتنمر وقلة الذوق وثقل الظل»، ولم يتوانَ منير في رد الصاع صاعين وشتم الجمهور بأسوأ الألفاظ التي زادت من حدة الموقف، وأشعلت الأزمة.

وبيدو أن منير لم يجد حلاً للموقف الصعب الذي وجد نفسه فيه فقرر اعتزال السوشيال ميديا، حيث كتب منشوراً على صفحاته الرسمية، قال فيه: «قررت أخد فترة راحة من السوشيال ميديا، كنت بتعامل بقلبي وبطبيعتي اللي الناس عرفاها وعمري ما جرحت حد بكلامي أبداً، لكن أنا مؤخراً تعرضت للكراهية والحقد غير المبرر، رغم تاريخي في التعامل مع الناس عمر ما كان فيه تجاوز».

وتابع: «لما نزلت آخر صورة كنت بسبق عشان أكشف نوعية معينة من الناس أنا مش عايزهم عندي، لكن للأسف الموضوع دخل في طريق تاني أنا مش حابه، لأن الناس شايفة إن العادي أتشتم وعيلتي يتشتموا لكن مش عادي أرد على الغلط».

ولم تكن هذه هي أزمة شريف منير الوحيدة مع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام منذ أسابيع بعمل حملة كبيرة ضد من تنمروا على بناته عندما نشر صورة تجمع ابنتيه الصغيرتين، وصعد الموقف لدرجة أنه هدد بالتقدم للنائب العام ومباحث الإنترنت ضد المتنمرين.

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