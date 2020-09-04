شريف منير يعتزل "السوشيال ميديا"بعد شتائم وإهانات "الساحل الشمالي"

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

أزمات متكررة حدثت في أوقات متلاحقة بين الفنان شريف منير والجمهورعبر مواقع التواصل الإجتماعي وانتهت منذ ساعات بإعلانه عن اعتزاله السوشيال ميديا، وذلك بعد سجال كبير تبادل فيها الشتائم مع الجمهور بشكل اعتبره البعض مخز ولايليق بفنان بقيمة شريف منير.

بدأت الأزمة عندما نشر، شريف منير صورة تجمعه بالممثلان المصريان أحمد السقا، وأحمد رزق وهما يقضيان عطلة على أحد شواطئ الساحل الشمالي في مصر، ونشر منير تعليقا ساخرا افتراضيا يتحدث فيه باسم الجمهور والمتابعين قائلا «أدي يا سيدي الفنانين ...عايشين في الفتة... وبيصيفوا...ولا حاسين بالناس ولا بأي حاجة...وسايبين الناس في الحر والقرف... حرام عليكم... حِسوا بالناس... حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا فنانين".

بعد هذا المنشور ثارت عاصفة من التعليقات ضد منير باعتبار أن هذا الكلام يمثل سخرية من الجمهور والفقراء العاجزين عن التنزه مثل الفنانين، تصاعدت الأمور عندما اتهم البعض شريف باستفزاز الناس والتنمر عليهم من أجل الحصول على مشاهدات وتفاعل ليصعد لمرتبة متقدمة في مواقع التواصل الاجتماعي ويثير الرأي العام.

وسرعان ما تبادل منيروالجمهور الشتائم على صفحات منير المختلفة والكثيرن أتهموه ب"السخافة والتنمر وقلة الذوق وثقل الظل"، ولم يتوانى منير في رد الصاع صاعين وشتم الجمهور بأسوأ الألفاظ التي زادت من حدة الموقف، وصاعدت الازمة.

وبيدو أن منير لم يجد حلا للموقف الصعب الذي وجد نفسه غير قرر إعتزال السوشيال ميديا، حيث كتب منشورا على صفحاته الرسمية قال فيه: "قررت أخد فترة راحة من السوشيال ميديا، كنت بتعامل بقلبي وبطبيعتي اللى الناس عرفاها وعمري ما جرحت حد بكلامي أبدا، لكن أنا مؤخرا تعرضت لكم من الكراهية والحقد غير المبرر، رغم تاريخي في التعامل مع الناس عمر ما كان فيه تجاوز".

وتابع: "لما نزلت آخر صورة كنت بسبق عشان أكشف نوعية معينة من الناس أنا مش عايزهم عندي، لكن للأسف الموضوع دخل في طريق تاني أنا مش حابه، لأن الناس شايفة إن العادي أتشتم وعيلتي يتشتموا لكن مش عادى أرد على الغلط".

وأضاف:"انتوا صح أنا مكانش ينفع أنزل لمستوى النقاش ده لأنكم متعودتوش مني على كده، شكرا لكل جمهوري اللي بيحبني بجد وفاهمني وعارفني كويس، استراحة شوية بقي".

ولم تكن هذه هي أزمة شريف منير الوحيدة مع رواد مواقع التواصل الإجتماعي حيث قام منذ أسابيع بعمل حملة كبيرة ضد من تنمروا على بناته عندما نشر صورة تجمع ابنتيه الصغيرتين، وصعد الموقف لدرجة أنه هدد بالتقدم للنائب العام ومباحث الانترنت ضد المتنمرين.

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